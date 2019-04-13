حساب_المواطن يوضح.. ترك عمله وعاد إليه مرة أخرى هل يستحق دعم؟

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح برنامج حساب المواطن أنه في حالة حدوث أي تعديل في بيانات المستفيد يجب التوجه إلى البوابة وتحديثها عبر الخطوات المتبعة.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: “أنا طلعت من عملي. كيف ارجع أقدم تاني. رغم أني مؤهل والطلب مكتمل ونزلت لي دفعات ؟.

ورد حساب المواطن بقوله “في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب عليك التوجه إلى البوابة وتحديثها عن طريق أيقونة(تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل)وتغيير الحالة الوظيفية إلى “لا توجد وظيفة “والانتقال إلى “الإجراءات”) وحذف الدخل ثم حفظ، لتتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.

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يذكر أن حساب المواطن أودع الأربعاء الماضي 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطياً عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر أبريل أكثر من 1.4 مليون مستفيد.