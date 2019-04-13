“ناسا” تكشف حجم الخطر.. 5 صخور هائلة تمر قرب الأرض اليوم

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صحيفة الخليج الالكترونية
ترقبت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أمس الجمعة، “عن كثب” خمس صخور فضائية ضخمة، ستمر قرب الأرض بسرعة هائلة، اليوم السبت.
ووصفت “ناسا” الصخور الفضائية بأنها تتحرك بسرعة كبيرة تبلغ 50 ألف ميل في الساعة (80 ألف كيلو متر في الساعة تقريبًا).
وتعد GN4 الأكبر حجمًا بين الصخور الخمس، حيث يبلغ ارتفاعها 220 قدمًا، أي أنها أطول من برج بيزا المائل، وفق ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية.
وبحسب سكاي نيوز عربية ستمر الصخرة GN4 بالقرب من الأرض، مساء السبت، في حوالي الساعة العاشرة و20 دقيقة بتوقيت غرينيتش، بينما ستكون الصخرة GO4 الأسرع بـ80 ألف كيلومتر في الساعة تقريبًا.
ودعت “ناسا” إلى عدم القلق من الاقتراب المرتقب، مستبعدة حدوث تصادم خطير مع الأرض.
وأضافت وكالة الفضاء الأميركية في بيان بحسب الصحيفة البريطانية: “سيشهد شهر أبريل الجاري اقتراب 32 جسمًا من الأرض”، موضحة: “من غير المرجح أن يضرب جسم كبير الأرض بطريقة كارثية خلال مئات السنين المقبلة”.
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