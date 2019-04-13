سفارة #الكويت بـ السودان: المواطنون الـ7 تجاهلوا طلب المراجعة وغادروا لـ #السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت سفارة الكويت لدى السودان، اليوم السبت، بياناً توضيحاً بخصوص سبعة مواطنين كويتيين أجلتهم السفارة السعودية في السودان من الخرطوم إلى جدة، بعد ظهور أحدهم في تسجيل صوتي يؤكد تجاهل السفارة الكويتية لنداءاتهم ولجوئهم إلى السفارة السعودية.

وقالت السفارة في بيانها الصحفي إنها “تلقت اتصالاً من المواطنين المشار إليهم في طلب المساعدة، حيث أبدت استعدادها لذلك وأبلغتهم بأنها بانتظار مراجعتهم لها لتقديم المساعدة المطلوبة”.

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وأضافت أنها “فوجئت بعد ذلك بتلقيها اتصالاً من أحد مسؤولي سفارة المملكة العربية السعودية، يبلغها بتواجد المواطنين الكويتيين لديه حيث أبلغته السفارة الكويتية بأنها بانتظارهم لمراجعتها”.

وأكدت السفارة أنها، على إثر ذلك، تواصلت السفارة مع المواطنين للاستفسار منهم عن عدم توجههم إليها، حيث أبلغوها أنهم سيراجعونها في وقت لاحق، ثم فوجئت السفارة بإصدار التسجيل الصوتي الذي يشير إلى تقصيرها وسفرهم إلى المملكة الشقيقة.

وشددت السفارة، في بيانها، على ضرورة التزام المواطنين الكويتيين بالتحذير الذي أصدرته وزارة الخارجية في وقت سابق من السفر إلى جمهورية السودان الشقيقة في الوقت الراهن.