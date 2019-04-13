السودان.. استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات “صلاح قوش” من منصبه

صحيفة الخليج الالكترونية

صادق رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول أمن صلاح عبد الله قوش من منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا” أن مدير جهاز الأمن تقدم باستقالته من منصبه مساء أمس (الجمعة)، فيما لم ترد أي إيضاحات حول سبب الاستقالة.

ويعد “قوش” من أقوى قيادات نظام عمر البشير، ويتهمه المحتجون بالوقوف خلف عمليات القتل التي طالت أكثر من 50 متظاهراً خلال الأربعة أشهر الماضية، واعتقال وتعذيب الآلاف.

وكان الفريق أول ركن عوض بن عوف الذي أعلن بيان اقتلاع عمر البشير من الحكم، تنحى عن رئاسة المجلس الجمعة، على خلفية اعتراض المحتجين المعتصمين على توليه هذا المنصب لكونه أحد رموز النظام السابق.