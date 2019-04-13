تفكيك عبوتين ناسفتين في مدينة الحزم شمال شرق #اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية

فككت فرق هندسية تابعة للجيش الوطني اليمني، عبوتين ناسفتين، في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري، نقلاً عن موقع /سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية: “إن العبوتين كانتا مزروعتين في موقعين منفصلين وسط مدينة الحزم، ونجحت الفرق الهندسية في تفكيكها”.

وذكر المصدر، أن إحدى العبوتين كانت مزروعة في الطريق الاسفلتي، وسط المدنية، والأخرى بجانب مسجد محزام آل عياش.