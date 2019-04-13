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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. توزيع 6280 سلة مواد غذائية صدقات عن شهداء الواجب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب خلال شهر رمضان المبارك ، بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بتوزيع “6280” سلة من المواد الغذائية، التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك، صدقات عن شهداء الواجب وذلك من خلال 38 نقطة توزيع فرعية لإيصالها إلى مستحقيها في (428) نقطة نهائية بمختلف المدن والقرى والهجر قبل حلول شهر رمضان المبارك.
يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء من تضحية وفداء لهذا الوطن الغالي (رحمهم الله وتقبلهم من الشهداء)، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتماماً خاصاً لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.
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