شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالسودان: إجلاء 7 كويتيين من الخرطوم إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
أعلنت سفارة المملكة بالسودان عن إجلاء سبعة مواطنين كويتيين من الخرطوم إلى جدة، تصادف وجودهم هناك وقت اندلاع الأحداث الأخيرة في البلاد.
ووجهت سفارة المملكة الخطوط السعودية، بحجز سبعة مقاعد للمواطنين الكويتيين ونقلهم إلى مدينة جدة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث وصلت الرحلة فجر اليوم السبت إلى المملكة.
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