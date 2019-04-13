شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إنقاذ 9 أطفال و6 نساء إثر حريق منزل شعبي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:
تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ عائلة مكونة من 17 شخصاً كانوا محتجزين وسط حريق اندلع في عمارة سكنية مكونة من طابقين بحي الورود بمدينة تبوك.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبد العزيز الشمري أن عدداً من الفرق باشر موقع الحريق، وتبين لها وجود عائلة محتجزة مكونة من 9 أطفال و6 نساء ورجلين، مبيناً أن الفرق تمكنت من إخراجهم بسلام عبر سطح المبنى.
وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية بينت أن سبب اندلاع الحريق كان عبث بعض الأطفال.
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