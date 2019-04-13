شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إنقاذ قائد مركبة جرفته «سيول الخرج» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
تمكن مجموعة من الأشخاص من إنقاذ قائد مبكرة جرفتها مياه السيول في مركزنعجانجنوب الرياض، فجر اليوم السبت، سيارته وهو بداخلها حيث لم يتمكن من الخروج بسبب اندفاع المياه التي سحبت السيارة معها.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط السيارة وقائدها بداخلها في مجرى السيل، ولم يستطع الخروج من السيارة، وسط صرخات الحضور؛ حيث قام مجموعة من الحاضرين بإنقاذه عن طريق حبل.
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