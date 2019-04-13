بالفيديو.. «مدني الدرعية» يُنقذ عائلة من 7 أشخاص احتجزوا في وادٍ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالدرعية، صباح اليوم، من إنقاذ عائلة مكوّنة من سبعة أشخاص احتجزوا في وادي العمارية، وتمّ إخراجهم وهم بصحة جيدة.
إلى ذلك أنقذ مدني الدلم شخصين محتجزين في وادي العين، وتمّ إخراجهما وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، قد أوضحت أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد، أمس وفجر هذا اليوم السبت 8 / 8 / 1440 هـ، على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة سال على أثرها بعض الأودية والشعاب وحدوث تجمّعات للمياه في عددٍ من الطرق والأحياء.
وباشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عدداً من الحالات والتعامل معها والتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف وجود الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة.
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