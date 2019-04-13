استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان

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أفادت "سكاي نيوز عربية"، استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الفريق صلاح قوش. وكان التلفزيون السوداني، قد أفاد أن قوش، قدم استقالته، وقبلها رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان. وشغل صلاح عبد الله، المعروف بـ"صلاح قوش"، منصب رئيس الأمن القومي السوداني، ومستشار الرئيس السوداني حتى أغسطس 2009. وقبل ساعات، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، اللواء عوض بن عوف عن تنحيه، وتعيين عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الجديد.

لكن في عام 2012، حُكم على قوش بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، إلا أنه أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه الرئيس السوداني عمر البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى. وكانت الشرطة السودانية قد أعلنت امس الجمعة، مقتل 16 شخصا، وإصابة 20 آخرين بجروح، في الخرطوم، من جراء إصابتهم بأعيرة