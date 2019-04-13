ابن عوف يدخل “غينيس” كأقل رؤساء السودان بقاءً في الحكم

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

سجل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني (المتنحي) الفريق ركن عوض بن عوف، اسمه في قائمة “غينيس” للأرقام القياسية، بعدما اختار التنحي بعد نحو 48 ساعة من قيادته جمهورية السودان، ليأتي في أسفل قائمة الرؤساء السودانيين عمراً على كرسي الحكم.

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ويتصدر الرئيس المعزول عمر البشير القائمة بـ30 عاماً، بعد تقلده الموقع في انقلاب عسكري عام 1985، وينافسه في طول المدة الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري اذ استمرت سنوات حكمه 16 عاماً، قبل أن ينتفض عليه السودانيون في ثورة أبريل 1985.

أما الصادق المهدي الذي تولى رئاسة الوزراء منتخباً في الفترة التي أعقبت سقوط نظام نميري فلم يهنأ في مقعده غير 4 سنوات، بعدما أطاح به انقلاب البشير.

ويحفظ السودانيون كثيراً من الود للمشير سوار الذهب رئيس المجلس الانتقالي العام 1985 لتسليمه السلطة طوعاً للمدنيين، واستمرت فترة حكمة نحو عام، وينافسه في المدة الفريق المتنحي عوض بن عوف الذي تقاعد عن موقعه بعد 48 ساعة، مسلماً راية الجمهورية السودانية تحت ضغوطات شعبية عارمة، لزميله في القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان.