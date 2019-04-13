زوكربيرج يتقاضى دولارا واحدا من “فيسبوك”.. ويكلفها 22 مليون دولار سنويا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

على الرغم من حصوله على راتب رمزي ضئيل يقدر بدولار واحد سنويا، فإن مارك زوكربيرج مؤسس “فيسبوك” يكلف الشركة ملايين الدولارات سنويا لتوفير الحماية اللازمة له ولعائلته.

وبحسب تقارير، فإن النفقات الأمنية التي أنفقتها “فيسبوك” عام 2018 لحماية مؤسسها مارك زوكربيرج وأسرته بلغت 22.6 مليون دولار، كما ذكر موقع “سكاي نيوز”.

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وأشارت تقارير أن 20 مليون دولار من هذه الأموال ذهبت لتوفير الأمن لزوكربيرغ، الذي يحصل على راتب سنوي مقداره دولار واحد فقط.

وكانت النفقات الأمنية لزوكربيرج وأسرته بلغت في العام 2017 حوالي 9 ملايين دولار فقط، أي أن الإنفاق الأمني الحالي يقدر بأكثر من ضعف ما كان عليه قبل عام.

وتنفق فيسبوك حوالي 2.6 مليون دولار على الطائرات الخاصة لزوكربيرغ، وتخصص هذه الأموال من البرنامج الأمني لمؤسسها الشاب، وبررت الشركة، هذا الإنفاق الأمني الباهظ، إن زوكربيرج مرادف لـ”فيسبوك”، و”نتيجة لذلك، يرتبط الشعور السلبي بشركتنا ارتباطًا مباشرا بالسيد زوكربيرج”.

يشار إلى أن زوكربيرج هو واحد من أغنى الرجال في العالم، ووفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، فإن ثروته تقدر بأكثر من 70 مليار دولار.