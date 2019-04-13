مقاتلات حفتر تقصف معسكر السعداوي بطرابلس.. ماذا يحدث بعين زارة

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي استمرار للقتال في ليبيا، قصفت مقاتلات تابعة لقوات الجنرال الليبي خليفة حفتر، صباح اليوم السبت، معسكر السعداوي بمنطقة عين زارة في العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت غرفة عمليات حفتر في بيان مقتضب، إن مقاتلات من سرب الشهيد مؤمن الدرسي، قصفت صباح اليوم موقع تجمع لمن وصفتهم بـ "الخوارج والميليشيات"، مشيرة إلى أن الإصابات كانت دقيقة.
ويعود المعسكر لميليشيا كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري، ويضم أيضًا ميليشيات أخرى.
من جهة أخرى، ساد الهدوء وتوقف القتال في محور العزيزية والسواني بين الجيش الليبي وميليشيات حكومة الوفاق، بناء على طلب من الهلال الأحمر ولمدة ساعة.
وتهدف الهدنة إلى توفير ممر آمن لخروج الأسر والعائلات العالقة في دوائر الاشتباك، والتزام الطرفين بوقف إطلاق النار طيلة الفترة المحددة.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم كتائب الوفاق الليبية عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات تابعة للوفاق في محور العزيزية قرب طرابلس.
يشار إلى أن الجنرال الليبي خليفة حفتر بدأ زحفه نحو طرابلس، التي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة، قبل أسبوع.
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