اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لا يزال المشهد السياسي السوداني هو الأكثر سخونة في المنطقة العربية، على خلفية تطورات سياسية وعسكرية ضربت البلاد في اليومين الماضيين.
وفي الساعات الأخيرة، اشترطت المعارضة في السودان، ممثلة بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير"، ثلاثة مطالب لفض اعتصامها أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بعد تنحي رئيس المجلس الانتقالي العسكري، عوض بن عوف، وخلافة عبد الفتاح البرهان له.
ونصت المطالب على الآتي: "النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثل الشعب، والتحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورطين في جرائم ضد الشعب".
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أدي القسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، خلفاً لبن عوف، الذي تنحى نتيجة تواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
في حين، أعلنت لجنة أطباء السودان عن قتلى وجرحى في صفوف المحتجين.
للمزيد من المعلومات.. شاهد الفيديو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| اليوم الثالث بدون البشير.. هذه آخر المستجدات في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.