فنان يصنع بورتريهات من قطع الـ"ليجو"

كشف الفنان الصيني "أي واي واي"، الخميس، عن سلسلة بورتريهات أنجزها باستخدام نحو مليون قطعة تركيب "ليجو"، وفقا للعين الإخبارية.

وتمثل رسوم بورتريه لـ43 طالباً خُطفوا وقُتلوا على الأرجح في المكسيك عام 2014.

العمل الذي يحمل اسم "إعادة الذكريات" جزء من معرض للفنان الصيني في المتحف الجامعي للفن المعاصر.

وتُعرض البورتريهات الملونة المقامة وفق نمط "بوب آرت" الفني مع تسلسل زمني للأحداث المرافقة لمأساة فقدان هؤلاء الطلاب في كلية ايوتزينابا جنوب المكسيك.

ويبدأ التسلسل الزمني في 26 سبتمبر/أيلول 2014، عندما كان هؤلاء الطلاب متوجهين للمشاركة في مظاهرة بالعاصمة، وتعرضوا حينها لهجوم من عناصر فاسدين في الشرطة في مدينة إيجوالا.

وتنتقل الأحداث بعد ذلك إلى تاريخ 27 يناير/كانون الثاني 2015، في اليوم الذي قدّم فيه المدعي العام نسخة عن الأحداث تشير إلى أن الطلاب سلموا لتجار مخدرات قتلوهم ثم حرقوا جثثهم.

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ثم ينتقل الزوار إلى تاريخ 6 سبتمبر/أيلول 2015، حين درس فريق خبراء دوليين مستقلين "مسرح الجريمة" وقدموا رواية تناقض الرواية الرسمية.

وحض هؤلاء الخبراء الذين أرسلتهم المفوضية الأمريكية البينية لحقوق الإنسان، السلطات المكسيكية إلى إعادة فتح التحقيق.

غير أن حكومة الرئيس إنريكه بينيا نييتو حينها اعتبرت أن الحقيقة في القضية ظهرت وأنهت مهمة هؤلاء الخبراء.

وأشار الفنان المعارض "63 عاماً" والذي أوقفته الحكومة الشيوعية الصينية في 2011، إلى أنه يرى في قطع تركيب "ليجو" وسيلة تعبير "ديمقراطية".

وقال "يمكن للجميع استخدامها والكل يعرفها.. إنها فعالة جداً وأعشق انطباع الدقة الذي تعطيه".