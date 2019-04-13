شكرا لقرائتكم البرلمان اليمني يعقد أولى جلساته منذ الانقلاب في حضور هادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيئون (اليمن) - «الحياة» | منذ ساعتين في 13 أبريل 2019 - اخر تحديث في 13 أبريل 2019 / 14:19

بدأت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في اليمن، صباح اليوم (السبت)، جلسة افتتاح دورة غير اعتيادية لمجلس النواب اليمني بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية.



وصوت 141 نائبًا خلال جلسة إجرائية، في حضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتزكية سلطان البركاني، رئيسًا لهيئة رئاسة البرلمان، وثلاثة نواب له، بحسب ما ذكره وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.

وأشار الإرياني، إلى أن أربعة نواب انضموا إلى الاجتماع، ليرتفع أعضاء البرلمان المشاركين في الجلسات، إلى 145 نائبًا.

وأثنى الرئيس اليمني على عقد مجلس النواب اليمني أول جلسة له منذ عام 2015، وقال في الكلمة الافتتاحية للبرلمان: «انعقاد المجلس يشير بوضوح إلى أن هذا المشروع الحوثي المدمر يتآكل يوما بعد آخر، وأن عنصريتهم قد عزلتهم عن جموع الشعب وتياراته، ولم يعد معهم أحد إلا من كان تحت الإكراه».

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وأضاف: «اليوم يستعيد اليمنيون إحدى أهم مؤسسات دولتهم، بعد رحلة نضال طويلة، وهذا اليوم ليس سوى محطة من محطات نضال هذا الشعب الكبير في استعادة حقوقه المشروعة وعودة مؤسساته المسلوبة».

وتابع هادي في خطابه لأعضاء البرلمان بالقول: «إن آمال الشعب اليمني كبيرة تجاهكم لتسهموا في طريق استعادة الدولة وتعزيز حضورها الكامل على كل الوطن وإنهاء هذا الانقلاب المشؤوم».

وأشار إلى أن أهم أولويات الحكومة في الوقت الراهن يتمثل في هزيمة الانقلاب وبناء مؤسسات الدولة وتعزيز وجودها لتتمكن من أداء وظيفتها في تقديم الخدمات للمواطنين جميعا وتطبيع الحياة بشكل كامل.

ودعا الرئيس اليمني المجتمع الدولي إلى إيقاف مماطلة ورفض الحوثيين لكل جهود السلام ورفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وممارسة الضغط لإيقاف الحرب التي يشنونها على الشعب اليمني، وإنهاء الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.