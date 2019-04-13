شكرا لقرائتكم الراعي مباركا متحف الاستقلال: للمواطنة السياسية لا المذهبية الجميل: اليوم الطرق مفتوحة... لكن لا تلاقي لمصلحة الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 13 أبريل 2019 - اخر تحديث في 13 أبريل 2019 / 08:58

شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال مباركته متحف الاستقلال الذي سيفتتحه حزب الكتائب اليوم (السبت) على أن "علينا المحافظة على المواطنة السياسية لا المذهبية كي لا نضيع قيمة الوطن". فيما أكد الرئيس امين الجميل أن "الطرق اليوم مفتوحة لكن لا تلاقي ولا تواصل ولا عمل دؤوب لإعلاء مصلحة الوطن".



وكان في استقبال الراعي في المتحف اضافة الى الرئيس الجميل وزوجته جويس، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائبان فريد هيكل الخازن والياس حنكش وقيادة الكتائب وعدد من عائلات شهداء الحزب. ولدى وصوله قطع البطريرك الشريط مع الرئيس الجميل ودخل إلى القاعة حيث دونت كل أسماء الشهداء على الحائط فدقيقة خشوع وإضاءة الشعلة، فبركة البطريركية للمتحف.

وفي المناسبة القى الجميل كلمة قال فيها: "نيافة الكاردينال، برعايتكم إفتتاح "متحف الإستقلال" تكتمل فرحتنا، وأنتم الجالسِ على كرسي صرحٍ يجسّدُ هو الآخرُ معلماً من معالمَ نضالِ هذا البلد في سبيلِ تحقيقِ رسالتِه الثلاثية الأبعاد: حريةُ الإنسانِ وكرامتُهُ، استقلالُ الأرضِ والسيادةُ عليها، والتمسكُ بالتعدديةِ الثقافيةِ والدينيةِ والانفتاحُ على الآخر. وكان سلفكم غبطة البطريرك أنطوان عريضه الساعي الدؤوب لهذا الإستقلال، والمدافع عنه، شهَـدَ أيضاً على مسيرة وتضحيات الكتائب اللبنانيّة ورئيسها، الشيخ بيار الجميّل، ورسائله الخطيّة من أهم أمانات "متحف الإستقلال".

أضاف: "قد تكون التسميةُ اللغويةُ والرسميةُ لهذا المكانِ "متحف الإستقلال" لكنَّ بالنسبةِ للكتائب، هو شاهدٌ ومذكّرٌ ومحذّرٌ. وشاهد على تاريخ لبنان السياسي، لبنان الذي اعتبر واحة الديموقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة، لبنان الباحث أبداً عن الحرية، ولبنان العين التي قاومت المخرز، مخرز الانتداب والاحتلال والوصاية".

"التواصل خلال الحرب"

واستذكر كلاما لميشال شيحا قال فيه: "لأننا صلة الوصل، سنصاب عند كل انسلاخ بالوجع". وكم كانت الانسلاخات كثيرة وكم أصبنا بأوجاع وألمت بنا المآسي. ومع ذلك، وحتى في أحلك أيام الحرب، لم ينقطع يوماً التواصل بين اللبنانيين شعباً وقادة سياسيين وزعماء روحيين. يومها كانت الطرقات مقطوعة لكن قنوات التواصل لم تنقطع لأن إرادة التواصل كانت قائمة. كانت أصوات الصواريخ والقنابل والرصاص تملأ سماء لبنان وأرضه، لكنها لم تعل على صوت الحكمة والضمير. فوق الطاولة، كان كل طرف متمترساً في منطقته، وتحت الطاولة لم يهدأ يوماً العمل لإخراج البلاد من مأزقها والتخلص من كل أشكال الاحتلالات والوصايات".

اضاف: "اليوم، الطرقات مفتوحة ووسائل التواصل لا تعد ولا تحصى ولكل طرف مقعد في الحكومة أو في مجلس النواب، ومع ذلك لا تلاقي ولا تواصل ولا عمل دؤوب لإعلاء مصلحة الوطن، بل عناد وكيدية وفقدان كامل للشفافية والحوكمة الرشيدة وأصولها ومؤسساتها، واستبدال الحكمة بالتهور ودوران في حال من الفراغ، الفراغ السياسي والفكري والثقافي والتربوي والنضالي والاجتماعي. أين مدارسنا وأين جامعاتنا وأين أحزابنا وأين حركاتنا الطلابية والنقابية؟ أين لبنان الحيوية والدينامية، أين أفكارنا وبرامجنا؟ لماذا تقزيم هذا الوطن وهو الكبير بدوره ورسالته؟ أين لبنان الفكرة ولبنان تجربة الاختلاط والتنوع والتعددية؟ أين لبنان الرسالة؟. لقد حولنا هذه الفكرة إلى مجرد متخيّل يعكس حلماً أكثر مما يعكس واقعاً معاشاً. وتحذيرنا اليوم هو من مغبة التطبيع مع الوضع الراهن وخطورة الاستسلام إليه".

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"لا تستوحش طريقَ الحق"

وتابع: "بافتتاح هذا الصرح، أرادت الكتائب، بقيادتها الشابة أن تعرّف أجيالاً من الشباب اللبناني على لبناننا الذي لم يكتب لهم أن يعاصروه. أرادت الكتائب أن تذكر من عاصره بالكنز الذي كان بين أيدينا والذي نخشى عليه الآن. أرادت الكتائب التذكير بأن من المعيب على اللبنانيين الذين "ملئوا الدنيا وشغلوا الناس" وحازوا عبر تاريخهم على شرف النضال من أجل الحرية والديموقراطية والسيادة والاستقلال، أن يفشلوا في حاضرهم بحيازة شرف ممارسة الحرية والديموقراطية والتمسك بالسيادة والاستقلال. بهذا الزمن الصعب، أتوجّه الى رئيس الكتائب المقدام، الشيخ سامي الجميّل، وأشدّ على يده، وأذكّره بقول الامام علي بن أبي طالب: "لا تستوحش طريقَ الحق، من قلّة السائرين فيه".

الراعي: نعاني من ولاءات وانتماءات لبلدان أخرى

والقى البطريرك كلمة قال فيها: "اختصر ما قاله الرئيس الجميّل في أننا عندما نقول الكتائب نقول استقلال لبنان فهي التي هيأته منذ سنة 1936، وهي التي ولدت رسميا في الدولة اللبنانية وأقر بها في سنة الاستقلال عام 1943، وهي حتى الساعة تناضل من أجل لبنان السيد الحر المستقل".

أضاف:" إذا كان الحزب اختار أن يكون معارضا فحفاظا على استقلال لبنان وكرامته ورسالته وقيمته ولهذا نحن نخشع أمام 5000 شهيد اعطتهم الكتائب من اجل لبنان، نعم لولاهم لما كنا هناك اليوم، ماتوا لنحيا وناضلوا وضحوا بحياتهم ليستمر شعب لبنان على ارض لبنان."

وتوجه الراعي إلى الكتائب قائلا: "هذا المتحف امثولة للتاريخ ليتعلم أجيالنا تاريخنا وبداياتنا ومعنى حضورنا، مذكرا بقول أحد المفكرين: إذا أردت أن تبيد شعبا فأنسه تاريخه واخترع له تاريخا آخر واشغله في حاضره فيعجز عن صناعة مستقبله، مضيفا: كل قيمة لبنان لا يمكن أن ننساها ولا يمكن ان نهدرها فهي صاحبة رسالة عظيمة لهذا الشرق وللغرب".

وأكد الراعي أن "لبنان هو رسالة والاستقلال بني على الوفاق الوطني فلا انفصال بينهما"، مشيرا الى" أن الحقيقة نسيت اليوم لأننا نعاني من ولاءات وانتماءات من أجل بلدان أخرى ولهذا تناضل الكتائب واختارت الخط ولو كان على حسابها لأن الشهيد ضحى بنفسه ولا بد من التضحية من اجل الحقيقة الثابتة".

وتابع: "إن الشهداء الذين سقطوا حتى آخر واحد منكم وانتم اعطيتكم من بيتكم ودمكم ولحمكم لا نستطيع الا ان نخشع لجميع الشهداء، خصوصا الرئيس بشير بيار الجميّل وليس صدفة وربما هذا ما أرادوه ان يكون استشهاد الشهيد بيار امين الجميّل يوم عيد الاستقلال". وقال: "أمر محزن صحيح لكنه يحمل الدلالات الكثيرة وهذا ما جعلكم تشددون العزيمة فمن اجل لبنان وكرامته وعزته واصلوا الطريق، فالمتحف يشجع كل أجيالنا لمواصلة الطريق لأننا نحتاج إلى أشخاص محبين ليبقى لبنان".