الإمارات والسعودية تساعدان المتضررين من السيول في إيران

اسماء السيد - أبوظبي: أعلنت الإمارات والسعودية الجمعة عن مبادرة مشتركة لمساعدة المتضررين من السيول في إيران.
وقال بيان مشترك عن الهلال الأحمر الإماراتي والسعودي أن المبادرة تأتي " من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية وتؤكد على التضامن الانساني مع الشعب الإيراني".
وهطلت الأمطار الغزيرة بداية في شمال شرق البلاد في 19 مارس، بينما وصلت الموجة الثانية إلى غرب البلاد والجنوب الغربي في 25 مارس.
أما الموجة الحالية التي بدأت في الأول من ابريل فطالت بشكل خاص جنوب غرب إيران، وتحديداً منطقة الأهواز.
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