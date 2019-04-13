دبي - بواسطة محمد فارس مراجعة: مجموعة ملحقات حماية الماك بوك من "موشي Moshi" © Tech World قدمت بواسطة

تقدم شركة Moshi مجموعة من ملحقات الحماية المعدة خصيصا لحاسبات الماك بوك و الماك بوك برو المحمولة والتي تقدم حماية لكل جزء خاص من الحاسب. تشمل المجموعة التي قمنا بتجربتها هنا:

غلاف iGlaze الخارجي الصلب لأجهزة ماك بوك برو بقياس 13 إنش.

واقي الشاشة Umbra – فئة الخصوصية – لشاشات الماك بوك وماك بوك برو مع زاوية الرؤية الضيقة.

واقي لوحة المفاتيح ClearGuard المتوافق مع أجهزة ماك بوك و ماك بوك برو بقياس 13 إنش.

بشكل شخصي لطالما إستخدمت في الماضي الحقائب الخفيفة وما يسمى بالSleeve لحمل وحماية حاسبات ماك بوك المحمولة، ولكن على مدار فترة دامت أكثر من شهر مع فكرة واقيات الحماية المثبتة على الحاسب نفسه والتي تشبه إلى حد كبير ما نفعله مع الهواتف الذكية غيرت بشكل كبير مفهومي حول ما أفضل استخدامه لحماية الحاسب المحمول خاصة كوني أستخدم الحاسب كثيرا في التنقل طوال اليوم. الغلاف المثبت وواقي الشاشة ولوحة المفاتيح هي بكل تأكيد أفكار أكثر عملية في الإستخدام خاصة خارج المنزل وأثناء الحركة والتنقل.

من بين مجموعة المنتجات هذة، فإن الغلاف الصلب iGlaze هو المفضل لدي والأكثر فائدة وعملية، فهو يثبت بسهولة شديدة على الحاسب، نحيف للغاية ولا يغير من شكل، وزن أو سمك الحاسب المحمول نفسه، وعلى الرغم من ذلك فهو مصنوع من البلاستيك الصلب ويغطي الحاسب بالكامل ما يجعله يوفر حماية رائعة تماثل تماما ما تحصل عليه مع أغطية الهواتف الذكية.

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نالت فكرة واقي لوحة المفاتيح ClearGuard إعجابي، ولكن التنفيذ للأسف لم يكن بذات الروعة. هذا الواقي يفترض به أن يحمي لوحة المفاتيح من الأتربة وكذلك انسكاب السوائل عليها، وهو يوفر بالفعل ذلك، ولكن في تجربتي الشخصية لم يكن التصاق الواقي بلوحة المفاتيح جيدا ما جعله يغادر مكانه عدة مرات عند الضغط على أزرار لوحة المفاتيح.

إذا كنت ممن يبحثون عن خصوصية عند إستخدام حاسبك المحمول في الأماكن المزدجمة، وبخاصة في الطائرات والمطارات وغيرها من وسائل المواصلات العامة، فإن فكرة واقي الشاشة المعتم Umbra ستناسبك كثيرا حيث يقدم زاوية رؤية ضيقة للغاية لشاشة الحاسب المحمول بحيث لا يستطيع من يجلس بجوارك رؤية شاشة حاسبك المحمول. لا يوجد الكثير للحديث عنه فيما يتعلق بواقي للشاشة، فهو ببساطة يؤدي الغرض، ولكن اذ لم تكن تبحث عن تلك الخصوصية فستجد زاوية الرؤية الضيقة مزعجة للغاية لإستخدامك اليومي المعتاد. على الجانب الجيد، واقي الشاشة Umbra يمكن إزالته وإعادة تركيبه وفقا لاحتياجك دون أن تفسد الجهة اللاصقة الخاصة به.

التدوينة مراجعة: مجموعة ملحقات حماية الماك بوك من “موشي – Moshi” ظهرت أولاً على عالم التقنية.