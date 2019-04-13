دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سوني ستقوم بتغيير اسم المستخدم على PSN بشكل تلقائي إذا كان مخالفًا

أتاحت سوني قبل أيام قليلة إمكانية تغيير اسم المستخدم على شبكة PSN بعد سنوات طويلة من صمود الشركة أمام الطلبات من المستخدمين حول إمكانية توفير فرصة مشابهة، لكن ذلك الأمر سيكون أمام تبعات للمستخدمين في بعض الحالات مع تغيير الاسم.

فالشركة اليابانية ستقوم بتغيير اسم المستخدم بشكل تلقائي في حال كان مخالفًا للسياسة العامة في تحديد الأسماء، فمثلًا عندما يتم تحديد اسم ما بكونه يستخدم مصطلحًا نابيًا أو شتيمة، ستقوم الشركة بتغيير الاسم مباشرة إلى اسم اضطراري لإجبار المستخدم على تغييره لاحقًا، وسيظهر الاسم عند تغييره بهذا الشكل (TempXXXX) وهو ما يعني اسم مؤقت وحروف X تمثل أرقام عشوائية.

ربما لن يكون هناك التأثير السلبي على المستخدم الذي سيتغير اسمه تلقائيًا، لكن سيحظى باقي المستخدمين ببيئة نظيفة على شبكة سوني الكبيرة.

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