شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى: الشعب سيذهب لصناديق الاقتراع بعد تحرير طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن الشعب الليبي سيذهب لصناديق الاقتراع بعد تحرير طرابلس.

وأشار صالح، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، إلى حرص ليبيا على التعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب، ودعا الشعب الليبي للوقوف مع الجيش الوطني ودعم عملية تحرير طرابلس والحفاظ على وحدة التراب الليبي.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، إطلاق عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، وذلك بعد أن سيطرت قواته على مدينتي صرمان وغريان، وأمر قائد الجيش المشير خليفة حفتر، قوات الجيش بالتقدم تجاه العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم من الإعلان عن عملية بغرب البلاد؛ للقضاء على الإرهاب.