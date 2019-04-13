الإعلان عن 13مخططًا سكنيًا جديدًا للأراضي المجانية في 6 مناطق

الخليج - واس

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان إضافة 13 مخططاً جديداً في ست مناطق، توفر 6852 قطعة أرض مجانية، وإتاحتها أمام المستفيدين للاختيار الإلكتروني بدءاً من اليوم (السبت).

وقالت وزارة الإسكان في بيانٍ أصدرته اليوم إنه يجري حالياً استكمال أعمال البنية التحتية في المخططات الجديدة من شبكات المياه والكهرباء والطرق والاتصالات والأرصفة والحدائق وغيرها.

وأوضحت أن اثنين من المخططات الجديدة يقعان في منطقة الباحة، الأول بمحافظة العقيق يضم 737 قطعة، والآخر بمخطط منح الحميد ويضم 279 أرضاً، بالإضافة إلى مخطط أرض الأشغال بمحافظة سكاكا بالجوف والذي يوفر نحو 240 قطعة أرض.

وأضافت أن هناك 4 مخططات بمنطقة عسير، منها مخطط ظهران الجنوب ومخطط محايل الخوارم اللذان يوفران 1578 أرضاً، ومخطط النماص، ومخطط شمال أبها بـعدد 2302 قطعة أرض، إلى جانب 3 مخططات في منطقة حائل تشمل مخطط السليمي بعدد 209 قطع أراض، ومخطط موفق بـ 228 أرضاً، ومخطط الشملي ويوفر نحو 188 قطعة أرض.

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وأبانت الوزارة أن منطقة نجران بها مخططان هما مخطط النزهة بمحافظة شروره ويحوي 545 أرضاً، ومخطط يدمه بمدينة نجران يضم 350 قطعة أرض، لافتة إلى أنها وفرت 196 أرضاً بمخطط العيينة بالرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن بوابة سكني وفرت حتى الآن 62 مخططاً، وستتم إضافة المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

وأهابت بالمستفيدين المسجلين زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، ثم اختيار أيقونة “الحلول السكنية”، ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية، أو الدخول مباشرة من هنا، اختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل والتوجه للفرع، وذلك لإنهاء إجراءات الحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات.