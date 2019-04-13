الجوازات: #التأمين_الصحي شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن وجود التأمين الصحي شرط ومطلب أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال وجهه مقيم يمني عبر الحساب الرسمي للمديرية قال فيه “كيف يتم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، وهل هناك قرارات خاصة باليمنيين؟”.

وأجابت الجوازات بتغريدة عبر حسابها الرسمي قالت خلالها: “يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء”.