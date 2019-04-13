شاهد.. إنقاذ عائلة من سيول بالدرعية وشخصين آخرين بالدلم

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت فرق الدفاع المدني بالدرعية من إنقاذ عائلة مكونة من 7 افراد أغلبهم نساء وأطفال احتجزتهم السيول في وادي العمارية مساء الجمعة. وأظهر مقطع فيديو متداول جانباً من عملية الإنقاذ التي قام بها رجال الدفاع المدني والتي انتهت بإخراج العائلة من منطقة الخطر بسلام، وجميعهم بصحة جيدة. كما أظهر مقطع فيديو آخر قيام رجال الدفاع المدني بإنقاذ شخصين علقت سيارتهما وسط السيول بوادي العين بمحافظة الدلم التابعة لمنطقة الرياض.

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