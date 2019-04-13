صحيفة الخليج الإلكترونية

في زخم الحياة ومشاغلها المتتالية نبتعد عن الكثير من الواجبات الحياتية المهمة ونسقط برغبتنا او غصب عن إرادتنا بعض المهام التي تعد من اهم أمور الحياة معنى وجمال ، نتوه في أروقة الأعمال وننسى أنفسنا وحين يلقى علينا اللوم ننفر من الإقرار بمزيد من الاستنفار ومزيد من الأعذار التي لا تخلق عفو ولا تشفي ألم ، فتصبح الحياة لائم ومُلام ، ولعل اقسى لائم نفسك التي تستفيق بعد امد من الجفاء والحسرة على تراكمات وترسبات لا حدود لها ولا أمل فيها ، ترى مالذي يجعلنا نبتعد هكذا عن مناقشة قضايا لا يعيدها الزمن ولا يقبل لها اعذار مؤجلة ، ماذا لو اعترفنا بأخطائنا من ذواتنا وتراجعنا عنها وقبلنا إنصاف الحق ولو على أنفسنا ، اتحدث اليوم عن ثقافة انا مخطئ اعتذر !؟ ماذا ستخسر بعدها وماذا ستجني !!!

كم من مشكلة ستنحل ، كم من عشم سيعاد لسيرته الأولى !!

وأين هي سعادتك الحقيقية عندما تضع رأسك وقد كسرت بخاطر فلان وتذمرت على فلان وتنمرت على فلانة ؟ وفلانة تعرفها جيداً لا داعي للتوضيح !

في مشهد في قمة البؤس الزوجة تطالب بحقوقها المشروعة من شريك حياتها ابو ابنائها بعد سنين من تغاضيها عن تلك الحقوق ووضعته امام خيارين إما أن نعيش بما يرضي الله او الطلاق ؟ وبكل عنجهية الطاووس قبل الخيار الثاني حيث انه الأقرب للقلب والأصدق لحقيقته وتم الطلاق ترملت مشاعرها تشردت عن ابنائها واجهت الحياة بمفردها تخلى عنها القريب والبعيد لانها لم ترغب أن تعيش بدور الضحية ورمت بسلبياتهم بعرض الحائط ورحلت وشقت طريق الصعاب لكن الله كان معها .

ماذا لو اعترف هذا الرجل بجانب من صحة مشاعرها وأدرك بأنه لا يمكن ان يقبل خسارتها وتناقشا على الأسس التي يضعونها لمسيرة حياة يرضى عنها الله ويرضى عنهم !!

ماذا لو فكر قليلاً وقال لأنها تحبّني تريد ان تكمل حياتها بشعاع نور من محبة وولاء!!

ماذا لو شعر بأنها نصفه الآخر ولطلبتها مكانة في قلبه فهي لم تطلب المستحيل فقط ما يرضي الله !!

لديكم الاجابات لا محاله تعلمون نتيجة ماذا لو ؟

وهنا تحديداً وبعد فوات الآوان لو أتى هذا الزوج بتراب الأرض عذر لن يقبل عذره فذاك البناء هدم بلحظة وضاعت ملامحه ولا حياة فوق الركام

عليه أحرصوا أن لا تأتي دوائر الزمن عليكم لتصفعكم بماذا لو ، وتعيش بحسرة تراقب فوات الآوان بماذا لو !!!

احذر مادمت راع وكلٍ مسئول عن رعيته أن لم تخاف الله بها افعل ماشئت وابتعد وسيرد الله الحقوق لأهلها كما تدين تدان.

بقلم

مرفت بخاري