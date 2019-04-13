شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية لـ 16 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت الأحوال المدنية بمنطقة الرياض عن صدور أمرين ساميين وقرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لـ16 شخصاً خلال الشهرين الماضيين.

وقالت الأحوال المدنية إن المقام السامي أصدر أمرَيْن، مُنحت بموجب الأول الجنسية السعودية لشخص وزوجته وأولاده الثلاثة، فيما منح الأمر الثاني الجنسية لأسرة مكونة من 10 أفراد تضم الأب وزوجته و8 من الأبناء والبنات.

وأضافت أنه صدر قرار وزاري بتاريخ 7 رجب 1440هـ بمنح الجنسية السعودية لسيدة، وذلك بموجب المادة 14 من نظام الجنسية السعودية.