شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تهور سائق وسط واد ممتلئ بمياه السيول.. ماذا قال الدفاع المدني؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

علّق الدفاع المدني على مقطع فيديو، نشره عبر حسابه بموقع “تويتر”، يظهر قائد مركبة متهور وهو يحاول عبور واد ممتلئ بمياه السيول.

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وأظهر المقطع عدم اكتراث قائد المركبة بالمخاطرة التي يخوضها وهو يخاطر بقطع الوادي، بينما جاء تعليق الدفاع المدني كالتالي:: “لا تجعلوا ثمة تهور عابر يفقدكم أرواحكم”.

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مقطع فيديو يظهر قائد مركبة متهوراً، أثناء عبوره أحد الأودية الممتلئة بمياه السيول، غير مبالٍ بنداءات مواطن يحاول ثنيه عن ذلك.

وعلّق الدفاع المدني على مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع “تويتر” بقوله: “لا تجعلوا ثمة تهور عابر يفقدكم أرواحكم”.