انت الان تتابع البركاني: انقلاب الحوثي يسعى لإخضاع اليمنيين لإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس اليمني

قال سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، إن الانقلاب الحوثي يسعى لإخضاع اليمنيين تنفيذًا للمشروع الإيراني، والمشروع الحوثي يهدد مجمل دول المنطقة. وأعلن في كلمة له أمام الجلسة المنعقدة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، أن "إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان "، مبينًا أن "اجتماع البرلمان اليمني في سيئون يأتي متوافقا مع مواد الدستور". وأوضح "أننا نعمل على تقديم الخدمات عبر المؤسسات الدستورية". ووجّه تحية إلى دور السعودية والإمارات لنصرة الشعب اليمني"، قائلا: "إنّنا نمدّ يدنا للسلام باعتباره الخيار الاستراتيجي الأصيل".

وشدد البركاني، على "أننا مصممون على هزيمة انقلاب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ليستعيد الشعب اليمني دولته"، مشيرًا إلى أن "الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وجّه نحو استمرار عقد البرلمان"، مشيدًا بـ"الدور الملتزم الّذي تؤدّيه دول التحالف العربي".وكانت قناة "العربية الحدث" الإخبارية قد أفادت اليوم السبت،

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