23 جريحًا في غارة إسرائيلية على مصياف غربي سوريا

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أكد مصدر طبي وصول 23 شخصا إلى مشفى مدينة مصياف بريف حماة، بعد إصابتهم بجروح جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت عددا من المواقع في المدينة فجر اليوم السبت، بحسب "روسيا اليوم". وأضاف المصدر أن الإصابات معظمها طفيفة، فيما ذكرت مصادر أهلية في المدينة أن بين المواقع المستهدفة كلية الشؤون الإدارية، والبحوث العلمية ومدرسة المحاسبة. وفي وقت سابق أفادت وكالة "سانا: الرسمية بأن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لغارة إسرائيلية استهدفت أحد المواقع العسكرية بمصياف وأسفرت عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف في ريف حماة.ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله إنه في حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر 3 أبريل الماضي أقدم الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي من
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف في ريف حماة.
ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله إنه في حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر 3 أبريل الماضي أقدم الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف.
ولفت المصدر إلى أنه على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها.
وبين المصدر أن الاعتداء الإسرائيلي أسفر عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجروح.
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