أمريكا تسعى للحد من بيع التبغ للقاصرين

أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، الجمعة، إنها بعثت برسائل إلى شركتي "وول مارت" و"كروجر" و10 سلاسل متاجر أخرى تطالبها فيها بتقديم خطة عمل خلال 30 يوماً توضّح كيف ستعالج تلك الشركات وتخفف من مبيعات التبغ غير القانونية للقاصرين،وفقا للعين الإخبارية.

وتشمل سلاسل البيع بالتجزئة الـ10 الأخرى: كاسيز جنرال، فاميلي دولار، 7-اليفين، ومتاجر للبيع بالتجزئة تديرها شركة شيفرون ورويال دويتش شيل وإكسون موبيل وسيتجو وماراثون بتروليوم وسونوكو وبي بي.

وأضافت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية: "نتقاسم جميعاً المسؤولية المهمة عن إبقاء منتجات التبغ الضارة والمسببة للإدمان بعيداً عن متناول الأطفال".

وتابعت: "يعد تجار التجزئة على وجه الخصوص في طليعة هذه الجهود من أجل الحد من العواقب الصحية المترتبة على استخدام التبغ والاعتماد على النيكوتين".

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وطرحت الإدارة خطة لمنع التبغ عن القاصرين في إطار حملتها لإبعاد المراهقين عن التدخين.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، جنيفر رودريجيز، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الرسائل الجديدة لمتاجر التجزئة جزء من الإجراءات المستمرة التي اتخذتها الإدارة في إطار خطة لمنع التبغ عن القاصرين والتزام الإدارة المستمر بمكافحة وصول القاصرين إلى جميع منتجات التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية".

وفي فبراير/شباط الماضي، ذكرت الإدارة أنها تتخذ إجراءات ضد بعض تجار التجزئة وبينهم شركة وولجرين بوتس أليانس بسبب إهمالها المتكرر لقواعد بيع التبغ بما في ذلك بيع السيجار وسجائر النعناع للقاصرين.