25 مليار دولار من البنك الدولي لدعم التحول الرقمي في أفريقيا

أعلن البنك الدولي تخصيص نحو 25 مليار دولار للاستثمار في مبادرة التحول الرقمي في أفريقيا على مدار السنوات العشر المقبلة، وتخصيص 57 مليار دولار أخرى لمشروعات البنية الأساسية بالقارة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وفقا للعين الإخبارية.

وقال مختار ديوب، نائب رئيس البنك لشؤون البنية التحتية، في جلسة حول "اقتصاد أفريقيا الرقمي" ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، إن البنك سيستثمر نحو 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي على مدار السنوات العشر المقبلة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، في بيان السبت، أن بلادها أول دولة في أفريقيا تملك استراتيجية للتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، التي تعد من المكونات الرئيسية لاستراتيجية التنمية.

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وتتضمن الاستراتيجية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكوادر البشرية وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجي والإبداع.

وذكر بيان وزارة الاستثمار أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم، وبالتالي تعزيز فرصهم في المنافسة في الأسواق العالمية.

وأعربت الوزيرة المصرية عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأجنبية بأفريقيا في مجال التحول الرقمي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقيام المؤسسات الدولية بدعم الدول الأفريقية في إنشاء بنية أساسية تؤمن جودة الاتصالات وسهولة نقل السلع والخدمات.