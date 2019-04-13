شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص فى انفجار قنبلة بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 4 أشخاص على الأقل إثر قيام مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على أحد المقاهي الصغيرة في مدينة "كيسمايو" الصومالية. ونقل راديو "شابيلي" الصومالي اليوم السبت عن شهود عيان قولهم إن القوات الأمنية في منطقة "جوبالاند" وصلت إلى مكان الانفجار وفتحت تحقيقا للوقوف على أسبابه وملابساته.

من جانبها، ذكرت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لم تعلن أية جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار.

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