شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: أحبطنا مخططات داعش لتأسيس قاعدة بتلال حمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم السبت، بالقضاء على الإرهاب خلال العام الجارى، مشيرا الى أنه تم إحباط مخططات لتنظيم (داعش) الإرهابى لتأسيس قاعدة له فى تلال حمرين.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن عملية تلال حمرين هي عملية نوعية واستغرق التدقيق بها أكثر من شهر، وإن العملية أفشلت خطط التنظيم على المناطق المجاورة، لافتا إلى أن الضربات الجوية أربكت قيادات التنظيم حيث تم استهداف أكثر من 15 مقرا لهم قبل بدء العمليات فى تلال حمرين".

Advertisements

وأكد أن الجهاز نفذ عمليات قريبة من الحدود العراقية الأردنية السورية، موضحا عدم وجود تعاون مباشر مع القوات السورية، مضيفا "عقدنا العزم على تطهير وملاحقة كل الإرهابيين خلال العام الجاري".



وكان جهاز مكافحة الإِرهاب بالعراق قد أعلن، أمس الجمعة، مقتل 12 عنصرا من (داعش) خلال عملية تلال حمرين، التي انطلقت الخميس، لملاحقة عناصر التنظيم.