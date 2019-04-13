- 1/2
- 2/2
وأكد سليمان أن المحلات السورية الصغيرة فى البداية دخلوا فى منافسة مع الكيانات المصرية الكبيرة التى تقدم "الشاورما المصرية" ولكن سرعان ما اتجهوا للانتشار بشكل كبير، وفق ما نقل موقع "المال" المصري.
© Photo / youtube/Sputnik Arabic
وتابع "لكن الحال لم يكن كذلك مع الفلافل والفول حيث يستخدمون مكونات مختلفة قد يجربها المستهلك مرة ولكن يظل يفضل الخلطة والمكونات المصرية".
ولفت سليمان النظر إلى أن المطاعم السورية بدأوا أيضا التركيز على سوق المعجنات والفطائر والمناقيش السورية فى مصر خلال الفترة المقبلة لأنهم أيضا يقدمون فيها بعض الوصفات الجذابة.
وأشار مدير عام شركة أرابياتا للأغذية والمشروبات، إلى أن المطاعم السورية لم ينجحوا فى المنافسة على منتجات رئيسية أهمها "الفول والطعمية" لأنهم يستخدمون مواد خاصة تجعل منتجهم يختلف كثيرا عن المذاق المصري المتعارف عليه ومن ثم فإن أرابياتا والكيانات الكبرى الشبيهة ما زالت مسيطرة على "الفول والطعمية" فى مصر والعالم العربي كله.
كانت هذه تفاصيل خبر الشاورما السورية تجتاح مصر وتسيطر على السوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.