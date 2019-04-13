انعقاد أول جلسة لمجلس النواب اليمني في حضرموت

صحيفة الخليج الالكترونية

عقد مجلس النواب اليمني، اليوم، أولى جلساته في مدينة سيئون بوادي حضرموت وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك في أول جلسة للبرلمان تحت مظلة الشرعية منذ بدء الحرب في مارس 2015.

وأفادت مصادر يمنية أن رئيس الحكومة وعدداً من وزرائه، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، وصلوا، إلى مدينة سيئون لحضور دورة انعقاد غير اعتيادية للمجلس.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أصدر مرسوماً رئاسياً رقم (55)، تضمن “دعوة مجلس النواب إلى عقد دورة انعقاد غير اعتيادية في محافظة حضرموت”.