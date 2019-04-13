شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يكشف تفاصيل عمليات الإنقاذ خلال «أمطار الرياض» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد يوم أمس وفجر هذا اليوم السبت 8 / 8 / 1440 هـ ، على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة سال على أثرها بعض الأودية والشعاب وحدوث تجمعات للمياه في عدد من الطرق والأحياء، فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عددًا من الحالات والتعامل معها والتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف تواجد الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة.

وتمكن “مدني الدرعية” من إنقاذ عائلة مكونه من 7 أشخاص محتجزين في وادي العماريه تم إخراج الأشخاص وهم بصحه جيد ولله الحمد.

كما جرى التعامل مع عدد البلاغات بمحافظات القويعية والخرج والدلم و شقراء تمثلت في وجود مركبات وأشخاص محصورين في تجمعات المياه في مواقع مختلفة وانقلاب مقطورات غرف جاهزة (كرافانات) بسبب شدة الرياح، حيث تم مباشرة جميع البلاغات التي نتج عنها عدد من الإصابات.

وأنقذ “مدني الدلم” شخصين محتجزين في وادي العين تم إخراج الأشخاص وهم بصحه جيد ولله الحمد.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، الذي بين أن الفرق تعاملت مع سيول منقولة في مركز نعجان بمحافظة الدلم ، مشيراً إلى مباشرة أعضاء اللجنة المعنيين مهامهم وأعمالهم في مثل هذه الحالة.

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وأهاب بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر و التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية و توقعات استمرار هطول الأمطار ،خاصة أثناء قيادة السيارة والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول و مراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة و الغير ثابتة اثناء نشاط الرياح.

وأكد المقدم الحمادي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة بتنفيذ تدابير وأعمال الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات و تغيرات في الحالة الجوية، راجياً للجميع السلامة.