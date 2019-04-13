انت الان تتابع أول جلسة للبرلمان اليمني بعد 4 أعوام.. وانتخاب رئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
آثار الحرب اليمنية - صورة أرشيفية
انطلقت، اليوم السبت، الجلسة الأولى للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وذلك بعد توقف دام أكثر من 4 أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية واجتياحها للعاصمة صنعاء، وإعلانها حل البرلمان والحكومة. وذكرت قناة (العربية الحدث) أن انعقاد جلسة مجلس النواب في سيئون يأتي بناءً على قرار أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، بموجب القانون الذي يسمح له كرئيس لليمن بتحديد أي منطقة داخل البلاد لعقد جلسات البرلمان، في حال عدم سماح الأوضاع الأمنية لانعقادها في العاصمة السياسية.
وتشهد سيئون إجراءات أمنية مكثفة لتأمين المدينة مع انطلاق أولى جلسات البرلمان، حيث وصل، أمس الجمعة، عدد من النواب إلى حضرموت للمشاركة في الجلسة، وذلك لاختيار رئيس جديد وأعضاء لهيئة الرئاسة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، تم انتخاب سلطان البركاني رئيسا لمجلس النواب اليمني بالإجماع. من ناحية أخرى،
وتشهد سيئون إجراءات أمنية مكثفة لتأمين المدينة مع انطلاق أولى جلسات البرلمان، حيث وصل، أمس الجمعة، عدد من النواب إلى حضرموت للمشاركة في الجلسة، وذلك لاختيار رئيس جديد وأعضاء لهيئة الرئاسة.
وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، تم انتخاب سلطان البركاني رئيسا لمجلس النواب اليمني بالإجماع.
من ناحية أخرى، قالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، يوم الإثنين الماضي، إن السعودية والإمارات تعهدتا بتقديم مساعدات إلى اليمن بقيمة 200 مليون دولار خلال شهر رمضان، مضيفة أن البلدين يعملان مع منظمات إنسانية لضمان توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة.
وأعلنت الأمم المتحدة، يوم السبت الماضي، أن شهر مارس الماضي شهد تضاعف عدد المصابين بمرض الكوليرا في اليمن. (التفاصيل)
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