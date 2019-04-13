انت الان تتابع اليمن يتهم الحوثيين بعرقلة اتفاق ستوكهولم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طالبت الحكومة اليمنية ممثلة بوزير الخارجية خالد اليماني مجلس الأمن بتحميل جماعة "أنصار الله" الحوثية مسؤولية تأخير تنفيذ اتفاق ستوكهولم للسلام الخاص بالحديدة. وجهة النظر الحكومية التي نقلها الوزير اليماني أمس لممثلي مجلس الأمن، أكدها وكيل وزارة الإعلام اليمني ورئيس المركز الإعلامي لوفد الحكومة لمشاورات السلام فياض النعمان. وشدد الفياض على "ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات رادعة وصارمة ضد الحوثيين"، لحثهم على تنفيذ اتفاق ستوكهولم والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن بهذا الشأن.

وقال: "الأمم المتحدة عليها أن تدرك أن استمرار المليشيات بتنصلها وعرقلتها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم واستهداف رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار السابق والحالي، يأتي بسبب المعاملة بليونة زائدة من قبل المبعوث الأممي لليمن مارتين غريفيث معهم"، بحسب روسيا اليوم".وأشار إلى أن "الشهر الرابع أوشك على الانتهاء ولا

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