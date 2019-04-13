صحيفة سودانية تكشف مقر إقامة البشير

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الرئيس السوداني السابق عمر البشير

قالت صحيفة "الانتباهة" السياسية السودانية، اليوم السبت، إن الرئيس السابق عمر البشير، يخضع للإقامة الجبرية داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم، وإنها حصلت على معلومات من مصادر موثوقة عن اللحظات الأخيرة التي سبقت إبلاغ البشير بقرار عزله، ووصيته للمجلس العسكري، مؤكدة: "اللجنة الأمنية سحبت الحرس الرئاسي والقوة التي كانت تحرس البشير في مقر إقامته، واستبدلتها بأكثر من 90 عسكريا، يقومون حاليا بحراسة مقر إقامته الجبرية، داخل أسوار القيادة العامة للجيش"، وذلك حسب مصادر للجريدة.

وتابعت المصادر: "المفتش العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح برهان، والفريق أول عمر زين العابدين، ولواء آخر في الجيش، ذهبوا إلى البشير، فجر أول من أمس الخميس، في مقر إقامته، إذ وجدوه في المسجد الملحق ببيت الضيافة يستعد لأداء صلاة الصبح"، موضحة: "بعد صلاة الفجر جلس مبعوثو اللجنة الأمنية العليا مع البشير