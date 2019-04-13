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انت الان تتابع «المهنيين السودانيين»: هذه شروطنا لفض الاعتصامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مظاهرات السودان - أرشيفية
أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا، أكد فيه أن الاعتصامات لن تنفض حتى إسقاط النظام بالكامل. وقال التجمع فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «التحية لجماهير شعبنا الظافرة.. التحية للثوار المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وكل سوح الاعتصام في بقاع السودان.. الثورة مستمرة واعتصاماتنا الباسلة لن تنفض حتى الإسقاط الكامل للنظام، بكل مكوناته الشمولية ورموزه الفاسدة، وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية وفقا لإعلان الحرية والتغيير، الذي ارتضته جماهير شعبنا العظيم ميثاقا لثورتنا المباركة».
وأضاف البيان: «ها هي جماهير شعبنا تحقق الانتصار تلو الآخر، وهي ما زالت عازمة على دك حصون الشمولية البالية وبنيانها المتآكل بسوس الفساد والملطخ بدماء الشهداء». وتابع البيان: «وفاءً لدماء الشهداء ووعدا قطعناه لهم، لن نتراجع ولن نحيد عن أهداف الثورة، وتطلعات شعبنا الواضحة والمحددة والمشروعة
وأضاف البيان: «ها هي جماهير شعبنا تحقق الانتصار تلو الآخر، وهي ما زالت عازمة على دك حصون الشمولية البالية وبنيانها المتآكل بسوس الفساد والملطخ بدماء الشهداء».
وتابع البيان: «وفاءً لدماء الشهداء ووعدا قطعناه لهم، لن نتراجع ولن نحيد عن أهداف الثورة، وتطلعات شعبنا الواضحة والمحددة والمشروعة في الحرية والسلام والعدالة».
واختتم البيان: «ثوار أحرار.. حنكمل المشوار.. وما زال الحل في البل».
وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان بيانا مشتركا طالبت فيه الشعب السودانى باستكمال ثورته ومعركة ديسمبر التى أكدت أنها لم تكتمل بعد، فما زال في الأمر بقية.
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