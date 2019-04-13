إسرائيل تقصف سوريا من جديد.. هذا ما حدث في ريف حماة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قصف إسرائيل لسوريا، آخر مستجدات السودان وهل يسلم البشير للجنائية الدولية، آخر مستجدات احتجاجات الجزائر، في السودان.. من هو قاضي الطوارئ الذي أقسم أمامه الجميع؟

من جديد قصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مواقع للنظام السوري في ريف حماة، في أول تصعيد عسكري للاحتلال ضد الأسد، بعد انتخابات الكنيست الأخيرة.

وقبل ساعات، أعلن النظام السوري إصابة 3 من جنوده إثر قصف طائرات إسرائيلية حربية أحد المواقع العسكرية، قرب مدينة مصياف في ريف حماة.

ونقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، اليوم السبت، عن مصدر عسكري، أنه في حدود الساعة الثانية والنصف من فجر السبت، أقدم الطيران الحربي الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية على ضربة جوية استهدفت أحد المواقع العسكرية قرب مدينة مصياف.

وقال المصدر : "الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها، وأسفر الاعتداء عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح".

ونفذت إسرائيل منذ بدء الحرب الأهلية السورية عشرات الضربات العسكرية في سوريا مستهدفة ما يُشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة وانتشار للقوات الإيرانية وقوات من حزب الله المتحالفة معها بغرض تقديم الدعم العسكري للرئيس بشار الأسد.

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تجدر الإشارة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي دأب على قصف مواقع عسكرية لقوات بشار الأسد داخل سوريا، مرات عديدة عبر اختراق المجال الجوي السوري من قبل مقاتلاتها الحربية، أو قصفها من الأجواء اللبنانية، دون أي رد سوري.

وكان آخر تلك العمليات مطلع العام الجاري، حين قصفت تلك المقاتلات مناطق في الكسوة غربي دمشق، حيث تقيم إيران قواعد عسكرية للقوات التابعة وأخرى لتخزين الأسلحة والصواريخ.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت مواقع تابعة لإيران في الكسوة في مايو الماضي، حيث قتل 8 عسكريين إيرانيين في تلك الغارات، كما استهدفت صواريخ إيرانية متوسطة المدى.

اللافت أن مسرح الغارات الإسرائيلية كان جنوب دمشق، ما يعني أن تفاهمات ابتعاد الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التي تدور في فلكه، نحو 90 كيلومترا عن الجولان المحتل لم تنفذ بنظر إسرائيل، رغم انتشار الشرطة الروسية في المنطقة الجنوبية وعودة قوات الأندوف الدولية المكلفة بمراقبة خط فض الاشتباك في الجنوب السوري.