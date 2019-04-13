الكافيين يعزز السرعة والطاقة أثناء ممارسة التمارين الرياضية

كشف فريق من الباحثين بعد مراجعة لبحوث سابقة، أن تناول الكافيين قبل ممارسة التمارين الرياضية يحسن الأداء أثناء التدريبات، وفقا للعين الإخبارية.

وكتب الباحثون في دورية "الطب الرياضي" البريطانية، أن الكافيين يعمل على تعزيز قدرة العضلات على التحمل وقوتها وأداء القفز والسرعة.

وقال جوزو جرجيك، قائد فريق البحث من جامعة فيكتوريا في ملبورن بأستراليا: "المكملات التي تحتوي على الكافيين شائعة جداً بين الرياضيين".

وأوضحت دراسة ترجع لعام 2011، أن نحو 75% من عينات بول رياضيين شاركوا في الألعاب الأولمبية يحتوي على مستويات مرتفعة من الكافيين.

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وفي 2004، تم رفع الكافيين من قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كمادة محظور تناولها خلال المنافسات.

وأضاف جرجيك: "منذ ذلك الحين زاد تناول الكافيين بين الرياضيين ولا توجد مؤشرات على انحسار ذلك".

وأشار إلى أن تناول كوبين من القهوة قبل نحو 60 دقيقة من بدء التمرين يكون له تأثير قوي لدى معظم الأفراد.