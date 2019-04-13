"بينتلي" تخطط لطرح سيارة رباعية الدفع أكبر حجما من طراز Bentayga

تعمل شركة بينتلي Bentley على استثمار النجاح الذي حققه طراز بينتياجا Bentayga على مستوى المبيعات، والذي يندرج ضمن فئة سيارات SUV رباعية الدفع، وذلك بتخطيطها لطرح طراز جديد من الفئة نفسها ولكن بحجم ومساحة أكبر، وفقا للعين الإخبارية.

وتعلم شركة بينتلي Bentley مدى الشعبية الجارفة التي أصبحت تتمتع بها السيارات من فئة SUV حول العالم، وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، كونها تمثل ما يزيد عن 70% من إجمالي مبيعات السيارات هناك.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن شركة بينتلي Bentley، ترغب في الرفع من معدل مبيعاتها السنوي، وخطتها لطرح نسخة أكبر شبيهة لطراز بينتياجا Bentayga تهدف في المقام الأول لذلك.

وستضطر الشركة البريطانية المصنعة للسيارات الفارهة، للخفض من معدل تصنيع عدد من سياراتها الفاخرة والرياضية لإيجاد مساحة زمنية لتصنيع وطرح طرازاتها المستقبلة ضمن فئة SUV المخطط لها.

جدير بالذكر أن بينتلي Bentley ستكشف رسميا عن تفاصيل طرازها رباعي الدفع الجديد بحلول شهر يوليو، في مؤتمر تعلن خلاله عن اسم الطراز وموعد طرحه رسميا.