أفادت دراسة حديثة بأن مادة بيروكسيد الهيدروجين التي تستخدم لتبييض الأسنان تؤدي إلى تآكل الكولاجين داخل الأسنان، وينتج عن ذلك ظهور خطوط بيضاء عليها بعد فترة. وتنضم هذه النتائج إلى أدلة سابقة تحذّر من الآثار الجانبية لاستخدام مبيّضات الأسنان الكيميائية. إذن كيف يمكن إزالة البقع والاصفرار من على الابتسامة؟ فرك الأسنان بقشر الليمون (الحامض) أو البرتقال لإزالة البقع والاصفرار بدائل صحية لتبييض الأسنان: * المضمضة بخل التفاح وسيلة جيدة لإزالة الاصفرار من على الأسنان. Advertisements * فرك الأسنان بقشر الليمون (الحامض) أو البرتقال يساعد على إزالة بقع الأسنان واستعادة لونها الأبيض. * ضع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند على فرشاة الأسنان وقم بتنظيف الأسنان للتخلص من الاصفرار. * احرص على مضمضة وغسل الأسنان بعد كل وجبة وبعد كل كوب من الشاي أو القهوة لتقليل الاصفرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدائل صحية لتبييض الأسنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.