حليب الأمهات البدينات يزيد وزن الطفل

أظهرت نتائج دراسة جديدة بأن التركيبة الجزيئية لحليب الأم البدينة تختلف عن مثيلتها في حليب الأم التي تتمتع بوزن طبيعي.

وفقاً لدراسة نشرت في بداية أبريل (نيسان) في مجلة التغذية الأمريكية، فإن حليب الأمهات المصابات بالسمنة يساهم في زيادة وزن أطفالهن.

وبحسب إلفيرا إسجانيتيس، الباحثة في مركز جوسلين للسكري ومؤلفة الدراسة، فإن حليب الأم البدينة يساهم في إصابة الأطفال بالسمنة التي تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري ومجموعة من المضاعفات الصحية الأخرى.

ويعاني الطفل من زيادة الوزن أو السمنة، بسبب حليب الأم المصابة بالبدانة، الذي يحتوي على ثلاثة أنواع من الكربوهيدرات المعقدة التي يمكن أن تؤثر على الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية، وتساهم في زيادة وزن الطفل مع مرور الوقت، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.