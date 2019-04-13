كيف تؤثر القهوة على متلازمة القولون العصبي؟

من أهم أعراض متلازمة القولون العصبي: ألم البطن، والغازات، والانتفاخ، والإمساك أو الإسهال المتكرر أو التبادل بينهما. وتوجد عوامل تستثير أعراض المتلازمة مثل: التوتر، أو بعض الأطعمة. ودائماً ما يشار إلى أن الكافيين من العناصر التي تزيد الأعراض سوءاً.

وتشير التقارير الطبية إلى أن أكثر من 10 بالمائة من البشر لديهم متلازمة القولون العصبي، وأن النساء تصبن بها أكثر من الرجال. وتتشابه أعراض القولون العصبي مع مرض كراون الذي تشتد درجة أعراضه عند استهلاك الكافيين أو الدهون.

وقد قدّمت دراسة نُشرت عام 2007 قائمة بالأطعمة التي يحتمل أن تثير أعراض المتلازمة وتزيد من شدتها، وتختلف درجة التأثير من شخص لآخر، فبعض الأطعمة لا تؤثر سلباً على بعض الأشخاص لكنها قد تكون كابوساً لمرضى آخرين.

وتتضمن قائمة الأطعمة التي تستفز القولون العصبي: الحليب ومنتجاته، والأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، والدهون وخاصة الحيوانية. ويُنصح دائماً بتجنّب المشروبات التي تحتوي على الكافيين وخاصة المشروبات الكربونية والقهوة.