العسل له الكثير من الفوائد للبشرة الدهنية.. تعرف عليها

عسل النحل من الأغذية المفيدة في الحفاظ على صحة الإنسان، فهو يدخل في الأغراض الطبية منذ القدم، إلى جانب استخدامه في الوصفات الجمالية للعناية بالبشرة والشعر، حيث إنه يتمتع باحتوائه على الخصائص المطهرة والمرطبة التي تجعله مناسبا لجميع أنواع البشرة، فهو يعالج البشرة من حب الشباب والبثور، ويحمي البشرة الدهنية بالأخص من مشكلات البشرة المزعجة، وفيما يلي نرصد وفقا للعين الإخبارية لكم أهم فوائد العسل للبشرة الدهنية ووصفات استخدامه..

أهم فوائد العسل للبشرة الدهنية ووصفات استخدامه

العسل غني بالخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا والالتهابات، ويعمل على شفاء جروح الجلد سريعاً.

عسل النحل له دور كبير في تجديد البشرة الدهنية وتقشيرها لما يحتويه عسل النحل على الأحماض الأمينية المفيدة في ترطيب الجلد.

يحتوي عسل النحل على المواد المضادة للأكسدة المفيدة في إصلاح البشرة وإعادة الحيوية والنضارة لها.

تعاني البشرة الدهنية من ظهور الندوب والبثور المزعجة على البشرة، ولعلاج الندوب يأتي دور العسل والذي يساعد على تفتيح آثار الندوب والتخلص منها وتجديد الأنسجة وإصلاح البشرة التالفة.

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العسل له دور كبير في تفتيح البشرة وتغذية البشرة بنسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات.

عسل النحل يعمل على التخلص من جفاف الجلد، ويصلح من البشرة التالف ويمنحها الصحة والحيوية.

يتم الخلط ما بين نصف كوب من دقيق الشوفان مع كمية من الماء، وخلطهما حتى الحصول على عجينة، ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من العسل إلى الخليط، وتدلك البشرة بالخليط لمدة 3 دقائق ويترك الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة ثم تغسل بالماء الدافئ جيداً.

تحتاج البشرة الدهنية إلى التنظيف، ويمكن هذا بالخلط ما بين ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة صغيرة من القرفة حتى الحصول على عجينة، ويوضع الخليط على البشرة باستخدام قطعة من القطن، ويترك الماسك لمدة نصف ساعة، ثم تغسل البشرة بالماء الدافئ.

يمكن علاج الندوب الموجودة على بشرة الوجه الدهنية بالعسل عن طريق الخلط ما بين العسل وزيت الزيتون بكميات متساوية معاً، ثم مسح البشرة بالخليط عن طريق قطعة من القطن، مع التدليك في حركات دائرية لمدة دقيقتين، ثم توضع منشفة دافئة على البشرة وتترك إلى أن تبرد، وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.