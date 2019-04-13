"أودي" تكشف عن أولى سياراتها الذكية في معرض شنجهاي

تستعد شركة أودي "Audi" عملاق صناعة السيارات الألمانية لخطف قلوب وأنظار الحاضرين بمعرض شنجهاي الدولي للسيارات بكشفها رسميا عن أول طراز يعمل بالذكاء الاصطناعي من صنعها، وفقا للعين الإخبارية.

وتمهيدا لطرحه رسميا للعرض خلال أيام قليلة من الآن، شوقت شركة أودي Audi متابعيها بلقطات ترويجية تكشف جانبا من ملامح الطراز المستقبلي الفريد "AI:me".

ونشر موقع "موتور وان" الأمريكي اللقطات الخاصة بالطراز الذكي الجديد من أودي" Audi"، التي أظهرت ملامح الكشافات الأمامية له مع عدد من الرسومات الترويجية لقمرة القيادة.

ووفقا للبيان الصحفي الرسمي الذي نشرته شركة أودي "Audi" عن الطراز الجديد "AI:me"، فإنه يعبر عن رؤية الشركة الألمانية الكبرى للمستقبل على مستوى التطور التقني والإبداع في التصميم الخارجي.

وتكتمت شركة أودي "Audi" على مواصفات محرك طراز "AI:me"، لحين عرضه رسميا في اليوم الافتتاحي لمعرض شنجهاي، المقرر له يوم 15 من شهر أبريل/نيسان الجاري.