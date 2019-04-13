شاشة لينوفو الذكية .. رفيقتك اليومية

تمثل شاشة لينوفو الذكية "Smart Display" فئة جديدة من الأجهزة، التي تتكامل مع أنظمة المنزل الذكي؛ حيث إنها تعتبر بمثابة رفيقة يومية عملية تتيح التحكم في تجهيزات المنزل الذكي كالإضاءة مثلاً من ناحية والمساعدة في الطهي أيضاً من ناحية أخرى.

تأتي الشاشة بقياس 8 أو 10 بوصة مع سماعة مثبتة خلف غطاء معدني مثقب، والتي تدعم تطبيق المساعد الرقمي غوغل آسيستنت. وعلى العكس من النسخة المعروفة من هاتف أندرويد الذكي يتم عرض كل شيء بشكل رائع جداً مع الصور، ويمكن للمستخدم إجراء المزيد من الاستفسارات عن طريق الأوامر الصوتية أو عن طريق الشاشة اللمسية.

سهولة الإعداد

وتمتاز الشاشة بسهولة الإعداد، والذي يتم عبر تطبيق جوجل Home بشكل سهل وسريع للغاية. ولكي تعمل الشاشة الذكية بشكل جيد، يجب السماح لأكبر قدر من الوصول إلى جميع بيانات حساب Google ونشاطاته. وفي الخطوة التالية يتم ربط الخدمات المتاحة مثل خدمة البث Spotify، والتحكم في المصابيح الذكية فيليبس Hue، وماكينة تحميص الخبز في المطبخ.

ويتم التحكم في الشاشة عن طريق الأوامر الصوتية، على سبيل المثال يقول المستخدم "هاي غوغل، قم بتشغيل الراديو!" لتقوم الشاشة الذكية بتشغيل العديد من محطات الراديو عبر خدمة TuneIn، وعرض الصوت عبر السماعة بشكل جيد.

وعبر الأمر الصوتي "اقرأ لي الأخبار" يقوم الجهاز بقراءة الأخبار، لكن ما لا يعمل حتى الآن هو البث الحي للتلفزيون، حيث صرحت لينوفو بأن البث التلفزيوني سيصبح عما قريب متوفرا عبر خدمات مثل Zattoo، وحتى ذلك الحين يتعين على المستخدم بدء البث عبر تطبيقات مكتبة الهواتف الذكية، ثم إرسالها عبر غوغل كاست Cast، مع العلم بأن Netflix لا تعمل حتى الآن، كما لا يمكن تثبيت التطبيقات على الجهاز أيضاً.

عملية

ومع الوقت تثبت شاشة لينوفو أنها رفيقة يومية عملية جداً، فهي تفهم الأوامر الصوتية بسهولة، طالما كانت بسيطة، مثل معرفة الطقس وعرض خريطة ما أو تشغيل الإضاءة.

ويمكن أيضا ضبط الشاشة لإجراء بعض الأعمال الروتينية وتحويل الشاشة إلى جهاز مركزي في الشبكة المنزلية مثل إطفاء المصابيح عند الخروج من المنزل.

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ويمكن استعمال الشاشة أيضاً لإجراء مكالمات الفيديو عبر تطبيق غوغل Duo، كما تحتوي شاشة لينوفو الذكية على مفتاح ميكانيكي يمكنه تعطيل الميكروفون.

المساعدة في الطهي

ومن المزايا الأخرى، التي تقدمها الشاشة الذكية، المساعدة في الطهي، فعن طريق الأمر الصوتي "هاي جوجل، نريد طهي اللازانيا!" تظهر العديد من النتائج.

ويتم عرض الإرشادات في خطوات فردية مع نظرة عامة على الوصفة وقائمة المكونات، ويتم الانتقال للخطوة التالية عن طريق الأمر الصوتي أو حركة الإصبع، لكن نجاح عملية الطهي يعتمد في المقام الأول على جودة الوصفة ذاتها وموهبة الطاهي، وفي العادة يتم تقديم الوصفات بشكل جيد ومنظم.

ولا تمثل الأصابع المتسخة ورذاذ الطعام مشكلة عند استخدام مساعد الطهي الرقمي؛ فبقطعة قماشية مبللة يمكن إزالة جميع آثار الطعام، وعن طريق الأمر الصوتي يمكن تعيين عدة مؤقتات مع الشاشة الذكية، وهذا يعطي نظرة عامة على ما يجب القيام به في الموقد أو الفرن والموعد المحدد لذلك.

ومع هذا كله فإن الانسجام الرقمي في المطبخ له حدوده، فلا يزال التعامل مع تطبيق المساعد الرقمي جوجل Assistant صعبا تحت بعض الظروف؛ فعند الانحراف عن الطريقة، التي يفهمها المساعد الصوتي، يتم فهم الأمر بشكل خاطئ، وعندها سيتعين تكرار الأمر أو إلقائه بطرق أخرى يسهل على النظام فهمها.

وفي كثير من الأحيان أيضا تتم إساءة فهم الأوامر الصوتية وينتهي الأمر لعرض مقاطع فيديو غير مرغوب فيها على يوتيوب، وأحيانا يتم تشغيل الشاشة الذكية بشكل غير متوقع أثناء تشغيل التلفاز.

وتتوفر شاشة لينوفو الذكية بسعر يبلغ نحو 200 دولار أمريكي للموديل قياس 8 بوصة، ونحو 250 دولار أمريكي للموديل قياس 10 بوصة.